Família baleada dentro de carro no Brasil e casal e duas crianças morrem

Outros dois adultos e um bebé de quatro meses que estavam no automóvel ficaram feridos e estavam internados.

Uma família foi crivada de balas dentro do próprio carro, parado numa rua da cidade de Curitiba, sul do Brasil, na noite desta segunda-feira, tendo o brutal ataque morto dois adultos, um homem e uma mulher, e duas crianças, de 7 e 9 anos. Outros dois adultos e um bebé de quatro meses que estavam no automóvel ficaram feridos e estavam esta terça-feira internados num hospital de Curitiba, capital do estado do Paraná.

Os sete ocupantes do automóvel, um Fiat Palio, não tiveram a menor chance de fugir ou de se defender, tendo sido apanhados totalmente de surpresa pelos assassinos, que, aparentemente, conheciam e de quem estavam à espera, sem imaginar que seriam mortos por eles. O Palio com a família, todos da cidade de Campo Largo, a 29 km de Curitiba, parou na Rua Pinheiro Guimarães, no bairro Portão, e todos permaneceram dentro do veículo, como se esperassem alguém com quem tinham marcado encontro.

Daí a pouco, um outro carro de passeio, um Ford K, parou ao lado do Palio e, de repente, atiradores começaram a disparar ainda de dentro do veículo contra a família espremida no outro automóvel. Em seguida, dois homens desceram do Ford K, foram até às janelas do Palio e efectuaram mais disparos, contra as pessoas indefesas que estavam lá dentro e não puderam esboçar qualquer tentativa de defesa.

Os criminosos fugiram rapidamente do local mas não foram muito longe no carro, encontrado pouco depois pela polícia abandonado e incendiado num bairro vizinho. O casal e uma das crianças morreram no local do ataque, uma segunda criança morreu no hospital e os dois adultos feridos, ambos com gravidade, e o bebé de quatro meses foram submetidos a cirurgias.



De acordo com a polícia, na rua onde o ataque foi perpretado ninguém conhecia nem as vítimas nem os assassinos. As circunstâncias do ataque fazem a polícia pensar que vítimas e agressores se conheciam e tinham combinado o encontro, sem as primeiras desconfiarem das intenções dos outros, e acreditam que a sangrenta acção foi um acerto de contas ou uma vingança, mas ainda não é possível aventarem-se motivações.