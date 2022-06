Família de José Eduardo dos Santos reúne-se amanhã com médicos para decisão final

Ex-presidente angolano está em coma induzido.

José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola, está internado há vários dias nos cuidados intensivos do Centro Médico ‘Teknon’, um dos hospitais mais luxuosos do mundo. O político terá sofrido uma paragem respiratória – e segundo algumas informações também um ataque cardíaco.

Fonte do gabinete do ex-Presidente angolano confirmou ao jornal Expresso a gravidade do seu estado de saúde: "De ontem para hoje a situação agravou-se consideravelmente". A família deverá reunir com a equipa médica durante a manhã desta quarta-feira para tomar decisão.





Os resultados dos exames realizados durante esta segunda-feira dão conta da existência de lesões isquémicas no cérebro que não tinham sido detetadas anteriormente.

Presidente angolano, João Lourenço, que está em Portugal, regressa a Luanda esta quarta-feira e enviou para Barcelona o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola para acompanhar o estado de saúde de José Eduardo dos Santos.