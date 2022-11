Família de político com emprego na Câmara de Odivelas

O clã Gonçalves - a mulher, a irmã e o pai do dirigente do PSD - está na mira da Polícia Judiciária.

Luís Montenegro confirmou a suspensão de Rodrigo Gonçalves da CPN, apesar de os estatutos não o preverem. “Acedi a esse pedido e creio que é adequado nesta fase, em que não se sabe ainda muito bem quais são os factos sob investigação”, disse. Confrontado com o comunicado de Isaltino Morais, presidente da CM Oeiras, que disse ser vítima de “guerras internas no PSD, através de denúncias anónimas”, respondeu que não ter “nenhuma informação que me possa habilitar a dizer que este processo tem origem em denúncias anónimas e que elas possam ter partido de guerras internas no PSD”.

A irmã de Rodrigo Gonçalves tem uma avença na Câmara de Odivelas, onde a mulher do dirigente do PSD também trabalha no departamento jurídico.Sandra Gonçalves exerce, desde 2020, funções na área da contabilidade. A avença da irmã de Rodrigo Gonçalves começou nos 14.400 euros/ano e aumentou, no passado, para 19.200 euros. O mesmo valor que foi contratualizado em março deste ano.O clã Gonçalves - a mulher, a irmã e o pai do dirigente do PSD - está na mira da Polícia Judiciária, no âmbito do processo que investiga suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação.O inquérito, dirigido pelo DIAP de Lisboa, envolve ainda o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais. Ambas as autarquias foram alvo de buscas na passada terça-feira.Questionada pelo, a Câmara de Odivelas recusou comentar o caso. Otambém contactou Rodrigo Gonçalves, mas não obteve resposta.Entretanto, Rodrigo Gonçalves pediu a suspensão das funções na direção do PSD, horas depois de Luís Montenegro ter admitido a suspensão do responsável social-democrata.O PSD fez saber em comunicado que, "apesar de não ter sido constituído arguido em nenhum processo, o próprio entendeu que se deve evitar qualquer perturbação partidária, tendo solicitado ao presidente do PSD a suspensão do exercício das funções de vogal da Comissão Política Nacional, com efeitos imediatos".O pai de Rodrigo Gonçalves, Daniel Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, também é visado pela investigação. Rodrigo Gonçalves foi vice-presidente do PSD-Lisboa e deputado municipal, trabalhou para o gabinete do vereador Fernando Seara e na empresa municipal Gebalis, e foi presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.