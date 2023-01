Família descobre que tem um urso a hibernar debaixo do alpendre mas não o quer acordar

Imagens da descoberta foram partilhadas no TikTok e mostram o momento em que a família descobre o animal.

Uma família do Connecticut, nos EUA, encontrou um urso a hibernar debaixo do alpendre da sua casa."O meu irmão e a sua namorada estavam a levar o cão para fora e ela estava um pouco nervoso", disse Tyler Dashukewich à CNN. "Por isso, acabámos por descer e lá estava o urso"."Não podíamos acreditar", acrescentou a fotógrafa. "Estamos habituados a ver ursos onde eu vivo, mas não estamos habituados a que eles fiquem por tanto tempo".As imagens da descoberta foram partilhadas no TikTok e mostram o momento em que a família descobre o animal.A família disse à CNN que contactou o Departamento de Energia e Protecção Ambiental de Connecticut (DEEP), que os aconselhou a deixar o animal terminar a hibernação naquele local.