Família do bebé sem rosto pede tampinhas de plástico para pagar terapias

Valor obtido através da reciclagem do material vai ajudar a financiar fisioterapia e a terapia da fala de Rodrigo.

A família de Rodrigo, que ficou conhecido como bebé sem rosto, por ter nascido sem nariz, sem olhos e sem parte do crânio, está a promover uma recolha de tampas de plástico, de forma a pagar as terapias do menino. Concretamente, o valor obtido através da reciclagem do material, vai ajudar a financiar fisioterapia e a terapia da fala de Rodrigo.

"Só queremos tampinhas, não aceitamos dinheiro. Quem quiser ajudar, pode entregá-las na sede do Rancho Folclórico da Lagoa da Palha, no Grupo Desportivo ou no Café Cancela, Pinhal Novo. Ficamos muito agradecidos", explica Marlene Simão, mãe de Rodrigo.

O menino tem 25 meses e é acompanhado por uma equipa multidisciplinar.