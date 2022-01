Família do trabalhador atropelado mortalmente na A6 pede abertura de instrução do processo

Advogado da família enviou o requerimento para abertura da instrução, na passada quinta-feira, por correio e por correio eletrónico.

O advogado da família do trabalhador que morreu atropelado na Autoestrada 6 (A6) pelo automóvel onde seguia o ex-ministro Eduardo Cabrita já requereu a abertura da instrução do processo, revelou esta segunda-feira o próprio à agência Lusa.

Segundo o advogado José Joaquim Barros, o requerimento para abertura da instrução seguiu, na passada quinta-feira, por correio e por correio eletrónico.

O causídico admitiu que pretende, com a abertura da instrução, "conseguir a pronúncia e responsabilidade criminal" do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita e do seu chefe de segurança.