Família encontrada morta por asfixia na sauna de hotel de luxo na Albânia

"Estamos chocados com o caso", adianta um porta-voz do hotel. A polícia está a investigar o que se passou.

Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro da sauna de um hotel de cinco estrelas na Albânia. A morte está envolvida em mistério, sabendo-se que todas as vítimas morreram por asfixia.

Sergeu Burenkov, de 60 anos, a mulher, Natalya, de 58, a filha de ambos, Katya, de 31 anos, e a companheira desta, Nikita Belousov, de 37, terão morrido com minutos de diferença no Gloria Palace Hotel.

A família russa tinha acabado de chegar à unidade de luxo e decidiram ir relaxar para a zona de piscina e sauna do hotel. Pediram comida e bebidas e, quando o empregado chegou, encontrou-os já todos mortos.

"Gritei várias vezes a avisar que as bebidas e a fruta estavam prontas. Ninguém respondeu, por isso entrei e vi-os a todos. Uma pessoas estava numa espreguiçadeira, duas em bancos da sauna e uma sentada com os pés dentro de água", relatou o empregado do hotel à imprensa albanesa, citada pelo The Sun.

A polícia investiga o caso, seguindo a teoria de que a família terá morrido asfixiada pelos vapores e gases emitidos pela saúda. As autoridades estão a verificar de o sistema de ventilação do espaço da sauna e da piscina estavam a funcionar corretamente.

"A situação e as causas ainda não são conhecidas. Estamos chocados com este caso. Aguardamos o resultado das perícias feitas no local e o relatório forense", adianta um porta-voz do hotel de luxo.