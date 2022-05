Família homenageia Igor, morto nos festejos do título do FC Porto

Amigos do jovem pedem justiça perante episódio de violência.

A noite de domingo foi de dor, consternação e luto para a família e amigos de Igor, o jovem morto à facada nos festejos do título do FC Porto, no passado fim de semana. No bairro de Ramalde, no Porto, juntaram-se largas dezenas de pessoas numa homenagem a Igor, que morreu aos 26 anos.

Familiares e amigos de Igor recordaram-no e montaram um memorial, com fotografias e velas acesas, algumas delas dispostas de forma a desenhar o nome do jovem.

No final da vigília de homenagem, os presentes lançaram vários balões para o céu, simbolicamente.

Ouvidos pelo CM, familiares de Igor pedem "justiça" perante o episódio de violência que culminou na morte do jovem, violentamente agredido e esfaqueado por elementos da claque Super Dragões. O principal suspeito, Renato, e o pai deste, Marco ‘Orelhas’, estão em fuga.