Família morre na viagem de regresso a casa em Proença-a-Nova

Maria La Salete, o marido e o filho, Edward, perderam a vida numa colisão entre o carro em que seguiam e outro veículo.

O casal e o filho faziam a viagem de regresso para Málaga, Espanha, depois de uns dias passados em Penafiel, onde estiveram num casamento. Quando seguiam, na madrugada de domingo, no IC8, entre os nós da A23 e Peral, em Proença-a-Nova, ocorreu uma violenta colisão entre o carro em que a família viajava e um veículo ligeiro de mercadorias.