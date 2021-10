Família surpreendida por três ursos bebés a brincar em cama de rede

Vídeo partilhado nas redes sociais.

Um vídeo partilhado no Facebook mostra três ursos bebés a brincar numa cama de rede no exterior de uma cabana em Gatlinburg, no estado norte-americano do Tennesse.



Na legenda do vídeo, publicado por Casie Ainsworth, pode ler-se: "Esta semana, tivemos o melhor entretenimento no exterior da nossa cabana em Gatlinburg!".