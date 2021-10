Famílias de vítimas colhidas por comboio em Barcelos recebem indemnização de 269 mil euros

Tribunal deu como provado que as cancelas estavam fechadas e os sinais luminosos no vermelho.

O Tribunal da Relação de Guimarães fixou em 269 800 euros a indemnização a pagar às famílias das vítimas pela seguradora de um automóvel colhido por um comboio em Barcelos, numa passagem de nível que tinha as cancelas fechadas.O acidente, em junho de 2019, em Carapeços, Barcelos, resultou na morte de três pessoas: Luana Rodrigues, de 10 anos, da sua avó, Gracinda Fernandes, de 65, e do condutor, Ernesto Rocha, de 71 anos.O tribunal deu como provado que as cancelas estavam fechadas e os sinais luminosos no vermelho, mas mesmo assim o automóvel "não deteve a marcha" e "invadiu os trilhos da linha férrea". Deu igualmente como provado que a passagem, na EN204, estava dotada de sinalização vertical.