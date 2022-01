Farmácia na Pontinha assaltada à pedrada

Ladrões usaram uma pedra da calçada para partir o vidro da montra.

A PSP está a investigar um assalto à farmácia Santa Rita, na Pontinha, concelho de Odivelas, ocorrido ao início da manhã desta quarta-feira.

Os ladrões, em número ainda desconhecido, atacaram entre as 06h20 e as 06h35. Depois de usarem um mecanismo desconhecido para levantar as grades da farmácia, os assaltantes usaram uma pedra da calçada para partir o vidro da montra.

Em poucos minutos, os ladrões apoderaram-se de bens e artigos de valor desconhecido, e uma quantia em dinheiro.