Farmácias querem remédios mais caros para garantir abastecimento

A Associação dos Distribuidores Farmacêuticos (Adifa) reivindica um aumento do preço dos medicamentos defendendo que só assim é possível “garantir a regular continuidade no abastecimento de medicamentos”. Alerta a associação que “a degradação dos preços tem colocado em risco o acesso dos portugueses a um bem essencial”.Saiba mais no site do Correio da Manhã