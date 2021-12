Farmácias reforçam stock após corrida aos testes Covid

Garantia foi dada esta segunda-feira numa reunião que juntou operadores do setor no Infarmed, em Lisboa.

As dificuldades para marcar testes de diagnóstico à Covid-19 antes do Natal continuam, mas as farmácias esperam receber nos próximos dias um reforço de unidades. Terá sido essa a garantia recebida esta segunda-feira numa reunião que juntou operadores do setor no Infarmed, em Lisboa.