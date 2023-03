Fármaco experimental cura um em cada três pacientes com leucemia

Investigadores conseguiram curar 18 participantes do ensaio clínico.

Um fármaco experimental conseguiu curar 18 pacientes com leucemia, que não responderam de forma positiva a outros tratamentos. A leucemia mielóide aguda, um tipo de cancro no sangue, tem uma esperança média de vida a três anos de 25%. Os investigadores conseguiram a cura de um em cada três participantes do ensaio clínico.



Revumenib é o nome do medicamento testado por cientistas norte-americanos. Os resultados são preliminares e não indicam uma cura definitiva, mas os responsáveis ??pelo estudo estão otimistas. "Acreditamos que este medicamento é notavelmente eficaz e esperamos que esteja disponível para todos os pacientes que precisam dele", diz Ghayas Issa ao El País.

Mas o fármaco não funciona em todos os casos de leucemia mielóide aguda. Os investigadores concentraram-se em dois subtipos genéticos nos quais a proteína chamada 'menina' facilita a progressão da leucemia. É a esta proteína que o Revumenib se conecta e a inibe.



Os resultados preliminares foram publicados esta quarta-feira na revista Nature.