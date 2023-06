Fatura da visita do Papa a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude já ultrapassou os 31 milhões de euros

O Estado, através do Governo e de sete autarquias, já celebrou 56 contratos relativos à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que contabilizam mais de 31,3 milhões de euros. Até ao final de maio foram celebrados 56 contratos públicos - a Câmara de Lisboa é a entidade com mais contratos, 23, num total de 17,6 milhões de euros. Segundo os dados do Portal Base, o contrato com o valor mais alto é de reabilitação do antigo aterro sanitário de Beirolas (onde se vai localizar o recinto da JMJ), no valor de 6,99 milhões de euros.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.