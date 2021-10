FBI confirma que restos mortais encontrados em trilho na Florida são de Brian Laundrie

Jovem de 23 anos era procurado pelo FBI há cinco semanas, depois de desaparecer de casa dos pais.

O FBI confirmou, esta quinta-feira, que os restos mortais encontrados num trilho do Parque Natural de Myakkahatchee Creek na Florida, nos EUA, são de Brian Laundrie, o namorado desaparecido de Gabby Petito que estava desaparecido há mais de um mês.Num comunicado divulgado na rede social Twitter, as autoridades referem que ao compararem os registos dentários do jovem com os encontrados no corpo foi possível confirmar que os restos mortais eram os de Laundrie.Brian Laundrie era procurado pelo FBI há cinco semanas, depois de ter desaparecido de casa dos pais na Florida. O jovem de 23 anos era considerado uma "pessoa de interesse" no homicídio de Gabby Petito que, segundo a autópsia, foi estrangulada.A confirmação da morte de Brian Laundrie surge um dia depois de as autoridades e os pais, Chris e Roberta, terem encontrado no parque de Myakkahatchee Creek a mochila e o bloco de notas do rapaz, juntamente com um corpo.