FBI emite mandado de detenção para o namorado de Gabby Petito, suspeito de matar a jovem

Homem está desaparecido há uma semana.





O jovem de 23 anos é considerado pela Polícia norte-americana uma "pessoa de interesse" na morte da rapariga, que agora está a ser tratada pelas autoridades norte-americanas como homicídio.



O FBI de Denver, nos Estados Unidos da América, emitiu esta quinta-feira um mandado de prisão para Brian Laundrie, namorado de Gabby Petito.O jovem de 23 anos é considerado pela Polícia norte-americana uma "pessoa de interesse" na morte da rapariga, que agora está a ser tratada pelas autoridades norte-americanas como homicídio.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs — FBI Denver (@FBIDenver) September 23, 2021

Brian Laudrie está desaparecido há uma semana e o FBI ainda não conseguiu localizá-lo. As autoridades descobriram que o jovem tem bastante experiência em técnicas de sobrevivência e temem que as buscas sejam bem mais complexas do que o que inicialmente tinham previsto.

Recorde-se Gabby Petito, de 22 anos, e o namorado viajavam juntos pelos EUA numa caravana desde julho quando a jovem desapareceu misteriosamente.

As autoridades norte-americanas encontraram o corpo de Gabby, no Parque Nacional Grand Teton, situado no estado norte-americano de Wyoming e consideram que a rapariga foi assassinada.