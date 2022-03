FC Porto bate Paços de Ferreira por 4-2 e segue líder na tabela. Veja os golos

Azuis e brancos visitaram capital do móvel este domingo.

O líder FC Porto venceu este domingo por 4-2 no reduto do Paços de Ferreira, onde perdera pela última vez na I Liga de futebol, 53 jogos depois, repondo a vantagem para os perseguidores, após a 25.ª jornada.



O FC Porto foi superior em praticamente toda a linha, tirando partido de uma pressão subida e constante que tirou bola ao Paços, da consistência defensiva de Uribe, da magia de Vítor Ferreira, mestre a 'domesticar' a bola, e da dupla 'matadora' Taremi-Evanilson, justificando um triunfo que se começou a desenhar aos 17 minutos, por Pepê.





O Paços ainda empatou por Juan Delgado, aos 31 minutos, mas Evanilson recolocou os portistas na frente do marcador, aos 38, 'bisando' aos 52, antes de Taremi fazer o quarto, aos 59, e Gaitán reduzir para o Paços, 66, 'vingando' a derrota de 2020, por 3-2, a última dos 'dragões' no campeonato.Na tabela, o FC Porto mantém-se destacado na liderança, agora com 67 pontos, seis à frente do Sporting, que é segundo, e 10 relativamente ao Benfica, que completa o pódio, enquanto o Paços, que vinha de duas vitórias consecutivas, mantém à condição o 10.º lugar, com os mesmos 27.Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Wendell; Otávio, Uribe, Vitinha e Pepê; Taremi e Evanilson