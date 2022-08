FC Porto, Benfica e Sporting já conhecem todos os adversários para a fase de grupos da Liga dos Campeões

Consulte o calendário da competição.

FC Porto, Sporting e Benfica já conhecem os adversários que irão enfrentar na fase de grupos da Liga dos Campeões.O sorteio, que decorreu em Istambul, na Turquia, ditou o futuro dos clubes portugueses na competição 'milionária'.

O FC Porto está no grupo B com o Atlético Madrid, o Bayern Leverkusen e o Club Brugge, enquanto o Benfica está no Grupo H com PSG, a Juventus Maccabi Haifa. Já o Sporting está no Grupo E com o Tottenham, o Eintracht Frankfurt e o Marselha.

Pelo segundo ano seguido, Portugal vai estar representado por três clubes na 'Champions', depois do apuramento direto de 'dragões' e 'leões', com os dois primeiros lugares na I Liga, e das 'águias', após superarem Midtjylland e Dínamo Kiev.



Veja a composição dos grupos:



Grupo A:

Ajax (Hol), Liverpool (Ing), Nápoles (Ita), Rangers (Esc)



Grupo B

FC Porto (POR), Atlético de Madrid (Esp), Bayer Leverkusen (Ale), Club Brugge (Bel)

Grupo C

Bayern Munique (Ale), FC Barcelona (Esp), Inter Milão (Ita), Viktoria Plzen (Che)



Grupo D

Eintracht Frankfurt (Ale), Tottenham (Ing), Sporting (POR), Marselha (Fra)



Grupo E

AC Milan (Ita), Chelsea (Ing), Salzburgo (Aut), Dínamo Zagreb (Cro)



Grupo F

Real Madrid (Esp), Leipzig (Ale), Shakhtar Donetsk (Ucr), Celtic (Esc)



Grupo G

Manchester City (Ing), Sevilha (Esp), Borussia Dortmund (Ale), Copenhaga (Din)



Grupo H

Paris Saint-Germain (Fra), Juventus (Ita), Benfica (POR), Maccabi Haifa (Isr)



Calendário:

Fase de grupos

1.ª jornada: 06 e 07 set.

2.ª jornada: 13 e 14 set.

3.ª jornada: 04 e 05 out.

4.ª jornada: 11 e 12 out.

5.ª jornada: 25 e 26 out.

6.ª jornada: 01 e 02 nov.

Sorteio dos oitavos de final: 07 nov.

1.ª mão dos oitavos de final: 14, 15, 21 e 22 fev 2023.

2.ª mão dos oitavos de final: 07, 08, 14 e 15 mar 2023.

Sorteio dos quartos de final e meias-finais: 17 mar.

1.ª mão dos quartos de final: 11 e 12 abr 2023.

2.ª mão dos quartos de final: 18 e 19 abr 2023.

1.ª mão das meias-finais: 09 e 10 mai 2023.

2.ª mão das meias-finais: 16 e 17 mai 2023.

Final: 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia