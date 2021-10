FC Porto com mão cheia de golos em jogo da Taça de Portugal frente ao Sintrense

Sérgio Oliveira e Evanilson bisaram na partida. Toni Martínez também marcou.

O FC Porto, da I Liga, venceu esta sexta-feira o Sintrense, do Campeonato de Portugal, por 5-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, e segue em frente na competição.

A jogar em Queluz, casa 'emprestada' pelo Real Massamá ao Sintrense, o FC Porto adiantou-se no marcador aos 17 minutos, através de Sérgio Oliveira, com o internacional português a 'bisar' e a ampliar a vantagem aos 27.

Já na segunda parte, o avançado brasileiro Evanilson fez o terceiro, aos 55 minutos, frente à equipa do quarto escalão do futebol português, com o mesmo jogador a fazer o quarto aos 69, para o espanhol Toni Martinez, aos 76, fixar o resultado final.