FC Porto conquista a primeira vitória na Liga dos Campeões em jogo frente ao AC Milan

Dragões venceram por uma bola a zero.

O Futebol Clube do Porto venceu esta terça-feira o AC Milan por uma bola a zero no Estádio do Dragão. Luis Díaz marcou o único golo do encontro e carimbou a primeira vitória dos 'dragões' nesta edição da Liga dos Campeões.

Depois de uma goleada pesada frente ao Liverpool, o Porto conseguiu vencer os italianos numa partida que marcou o regresso de Mbemba e a estreia de Evanilson na presente edição da Champions.

O FC Porto conta agora com quatro pontos, igualando o Atlético de Madrid, que esta terça-feira perdeu por 3-2 na receção ao Liverpool, o líder destacado do grupo com nove pontos. Por sua vez, o AC Milan continua em último lugar ainda em branco, sem vitórias.

Recorde os onze jogadores eleitos por Sérgio Conceição para a partida:

Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba e Wendell; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Evanilson e Taremi

Suplentes: Marchesín, Marcano, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Grujic, Corona, Manafá, Vitinha, Bruno Costa, Toni Martínez e Fábio Vieira