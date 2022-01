FC Porto dá a volta a meio do jogo e goleia Belenenses SAD por 4-1. Veja os vídeos dos golos

Hat Trick de Evanilson foi decisivo.

O líder FC Porto conseguiu este domingo a 13.ª vitória consecutiva na I Liga de futebol ao triunfar na visita ao Belenenses SAD, por 4-1, com o avançado brasileiro Evanilson a apontar um 'hat trick'.

No Estádio Nacional, o Belenenses SAD adiantou-se no marcador com um golo de Camará, aos 13, mas depois da expulsão de Sithole, aos 31, que deixou a equipa da casa com menos um, o FC Porto deu a volta ao resultado com três golos de Evanilson, aos 34, 58 e 64, e um do iraniano Taremi, aos 84.

Com esta vitória, os 'dragões' continuam na liderança do campeonato com 50 pontos, com mais três do que o Sporting e nove que o Benfica, enquanto o Belenenses SAD é 18.º e último com apenas 11.

? GOLO

Mehdi Taremi 61'

Liga Portugal bwin (#18) | Belenenses SAD 1-3 FC Porto#LigaPortugalbwin #BFSFCP pic.twitter.com/Gpj2TU9N0G — VSPORTS (@vsports_pt) January 16, 2022

Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Pepê, Uribe, Vitinha e Luis Díaz; Fábio Vieira e Evanilson