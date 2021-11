FC Porto goleia Feirense e Sérgio Conceição foi 'pai babado' na estreia do filho a marcar. Veja as imagens

Francisco Conceição marcou o quinto dos dragões, enquanto o feirense não foi além de um golo.

O FC Porto goleou o Feirense este sábado por 5-1, num jogo pleno de emoções que marcou a estreia de Francisco Conceição a marcar pela equipa principal dos dragões. Sérgio Conceição emocionou-se e abraçou o filho após o feito. Os dragões avançam para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

No Estádio do Dragão, Uribe iniciou, aos 15 minutos, a vitória folgada dos portistas, que viram Otávio 'bisar' (39 e 45), antes de sair lesionado aos 60. Evanilson (56) e Francisco Conceição, de grande penalidade (72), fizeram os outros golos dos 'dragões', com Vargas (68) a marcar o golo solitário do Feirense.

Semifinalista da passada edição da prova 'rainha' do futebol português, o FC Porto junta-se nos 'oitavos' aos já apurados Sporting, Benfica e Sporting de Braga, o detentor do troféu.

Arthur; Diga, Sidney, João Pinto, Bruno, Zé Ricardo; João Paulo, Latyr, Manu; Andrezinho e Vargas

90' - Fim do jogo (5-1) -

Marchesín; Manafá, Fábio Cardoso, Mbemba e Zaidu; Uribe, Vitinha, Otávio e Francisco Conceição; Taremi e EvanilsonApesar do FC Porto ter tirado o pé do acelerador, não foi preciso forçar a nota para que mais erros infantis do Feirense no seu primeiro terço permitissem aos dragões acabar o encontro com uma vantagem ainda mais confortável. Nem mesmo o erro de Vitinha, na origem do golo de honra dos fogaceiros, manchou a excelente exibição portista.

85' - Mais uma oportunidade para os dragões. Depois de um lance de insistência, a bola sobra para Toni Martinez que remata forte para defesa de Arthur.

72' - Golo do FC Porto, Francisco Conceição (5-1). Penalti de João Pinto sobre Taremi. Francisco Conceição converte com sucesso e estreia-se a marcar pela equipa principal. O pai, Sérgio Conceição, emociona-se. Veja o momento:











67' - Golo do Feirense, marca Vargas (4-1). Perda de bola de Vitinha em zona proibida. Marchesín ainda travou Petkov, mas Vargas disparou para a baliza deserta.

61' - Substituições no FC Porto. Primeiras alterações no FC Porto. Entram Sérgio Oliveira, Fábio Vieira e Wendel. Saíram Uribe, Otávio e Zaidu.

56' - Golo do FC Porto, marca Evanilson (4-0)! Passe atrasado sem nexo de Bruno que deixa Evanilson isolado na cara de Arthur. Brasileiro finalizou com classe.





45' - Substituições no Feirense. Rui Ferreira mexe em duas peças da equipa. Entram Petkov e Jardel. Sairam João Paulo e Manu

45' - Golo do FC Porto, marca Otávio (3-0). Mais um canto soberbamente marcado por Vitinha e um cabeceamento forte de Otávio que Arthur só conseguiu defender para a frente, ficando vulnerável para a recarga do médio brasileiro.











38' - Golo do FC Porto, marca Otávio (2-0).Boa jogada de envolvimento do FC Porto acaba com um excelente remate cruzado de Otávio





33' - Primeira oportunidade para o Feirense. Depois de uma arrancada de Vargas, a bola sobra para João Paulo que, sem deixar cair, remata por cima na cara de Marchesín.

26' - Na sequência de um remate falhado de Evanilson, Uribe dispara de fora de área com a bola a passar um pouco ao lado. No canto, Mbemba falha completamente o cabeceamento após saída em falso de Arthur. Depois, Evanilson quase marcava ao cortar um passe do guarda-redes fogaceiro.

22' - Cruzamento de Zaidu para Evanilson que tenta depois servir um colega no coração da área, mas o lance acaba intercetado

20' - Continua o festival de passes falhados do Feirense, que não consegue sair com a bola controlada do seu meio-campo.

12' - Livre direto de Vitinha, em zona frontal, contra a barreira.

Uribe dá vantagem à equipa da casa. Veja o vídeo do golo:

6' - Enorme perda de Evanilson! Francisco Conceição rouba a bola a Sidney e serve Evanilson que, isolado na cara de Arthur, atira muito torto.

3' - Taremi lança a velocidade de Francisco Conceição, que adianta demasiado a bola e permite que Arthur faça a mancha.

Começa o jogo no Estádio do Dragão!