FC Porto goleia Vizela por 4-0 e sobe ao primeiro lugar do Campeonato. Veja os vídeos dos golos

Resultado permite aos 'dragões' recuperarem o primeiro lugar, em igualdade com o Sporting.

O FC Porto goleou este domingo em casa do Vizela 4-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'dragões' recuperarem o primeiro lugar, em igualdade com o Sporting.

Os 'azuis e brancos' demoraram apenas um quarto de hora a quebrar a resistência contrária e adiantaram-se aos 14 minutos, por Luis Díaz, com o colombano a ficar assim a um golo do uruguaio do Benfica Darwin Nuñez na liderança dos melhores marcadores. Otávio, aos 19, fez o 2-0 e o resultado com que se chegou ao intervalo, para Zaidu (47) e Samu (64), este na própria baliza, fecharem as contas.

Com esta vitória, o FC Porto recupera o primeiro lugar, agora com 41 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, e mais quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Vizela é 13.º, com 13.

? GOLO

Luis Díaz 14'

Liga Portugal bwin (#15) | FC Vizela 0-1 FC Porto#LigaPortugalbwin #FCVFCP pic.twitter.com/FCJQWI21M5 — VSPORTS (@vsports_pt) December 19, 2021

