FC Porto mantém campanha vitoriosa com triunfo em Portimão

'Dragões' de eleição voltam a vencer no campeonato. Veja os golos de Nico, Pepê e Galeno.

O FC Porto aproximou-se esta sexta-feira provisoriamente do topo da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Portimonense, por 3-0, no jogo de abertura da 25.ª jornada.

Com o líder Sporting e o Benfica, segundo classificado, a jogarem apenas no domingo, os 'dragões' colocaram-se a quatro pontos dos 'leões', que têm ainda outro jogo em atraso, e a três das 'águias', graças aos golos de Nico González (sete minutos), Galeno (59) e Pepê (79).

O Portimonense, que somou o sexto jogo consecutivo sem vencer no campeonato, ocupa o 14.º lugar, com 23 pontos, cinco acima da zona de despromoção direta e um do 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.





Pepê fecha as contas





Galeno aumenta a vantagem ao minuto 59





Nico González inaugura o marcador ao minuto 7