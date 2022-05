FC Porto não equaciona a hipótese de comemorar a conquista do título no Estádio da Luz

Sérgio Conceição vai meter água na fervura quando hoje der início à preparação do clássico com o Benfica, apurou o Correio da Manhã.O FC Porto, sabe onão está a equacionar a possibilidade de celebrar a conquista do título no Estádio da Luz. Os dragões estão apenas a um ponto (um empate) desse objetivo, mas o técnico quer todos cientes das dificuldades que a equipa vai encontrar no jogo do Estádio da Luz.