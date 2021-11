FC Porto perde com Liverpool por duas bolas a zero em jogo da Liga dos Campeões

Equipa inglesa já estava apurada para os 'oitavos' e até já tinha assegurado a vitória no grupo.

O FC Porto perdeu esta quarta-feira por duas bolas a zero o jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao Liverpool, em Anfield.

A equipa inglesa, que já estava apurada para os 'oitavos' e até tinha assegurado a vitória no grupo, fixou o resultado durante a segunda parte, com golos de Thiago Alcântara, aos 52 minutos, e Salah, aos 70, reeditando o triunfo da primeira volta (goleada por 5-1, no Porto) e continuando sem perder com os 'dragões'.

O FC Porto beneficiou da derrota por 1-0 sofrida pelo Atlético de Madrid na receção ao AC Milan para se manter no segundo lugar da 'poule', com cinco pontos, mais um do que espanhóis e italianos, necessitando de vencer na última ronda receção aos 'colchoneros' para não ficar dependente do resultado do jogo entre milaneses e Liverpool.



Golo do Liverpool! Salah faz o segundo dos ingleses e amplia a vantagem da equipa da casa



Champions League | Liverpool 2-0 FC Porto



Salah a fazer o 2º golo do Liverpool #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/jaNn54RszR — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 24, 2021





Golaço do Liverpool! Thiago Alcântara abre o marcador para os ingleses





.@ChampionsLeague | Liverpool 1-0 FC Porto



Thiago a fazer o golo do Liverpool Que golo #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/yp9bcnxtPl — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 24, 2021

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio e Luis Díaz; Taremi e Evanilson