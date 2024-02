FC Porto perde em Arouca e aumenta distância aos rivais

Equipa da casa marcou três golos. Veja os vídeos

O FC Porto sofreu esta segunda-feira a quarta derrota na I Liga portuguesa de futebol, ao perder por 3-2 no reduto do Arouca, em encontro da 21.ª jornada, atrasando-se ainda mais na corrida ao título.

Após o 'nulo' com o Rio Ave, os portistas 'tombaram' perante os tentos de Rafa Mujica (primeiro minuto), Cristo González (30, de penálti) e Jason (61), de nada valendo os apontados por Evanilson (oito, de penálti) e Francisco Conceição (86).

O 'onze' de Sérgio Conceição, que acabou com 10 por expulsão de Fábio Cardoso (90+6 minutos), manteve-se em terceiro, com 45 pontos, contra 52 dos líderes Benfica e Sporting (menos um jogo), enquanto o Arouca somou o quarto triunfo consecutivo e subiu a sétimo, com 28.

Rafa Mújica marca