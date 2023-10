FC Porto perde na Champions frente ao Barcelona de Félix e Cancelo

Dragões tiveram um golo anulado por fora de jogo e um penálti revertido pelo VAR.

O FC Porto perdeu, por 1-0, na receção ao Barcelona, na noite desta quarta-feira, no segundo jogo da Liga dos Campeões.

O golo dos ‘culés’ surgiu por intermédio de Ferran Torres, que aproveitou um mau passe para trás de Romário Baró, no final da primeira parte, ao minuto 45+1.





Durante todo o encontro o português João Félix, titular ao lado do compatriota João Cancelo, foi assobiado pelos adeptos portistas. O ex-Benfica foi substituído ao minuto 69.O FC Porto, em toda a segunda parte, tentou reagir à desvantagem no marcador. Aos 78 minutos os dragões festejaram pela primeira vez, quando o árbitro assinalou penálti por mão de Cancelo na áera do Barcelona. Chamado a analisar o lance, o VAR reverteu a decisão.Os adeptos que enchiam o Dragão voltaram a celebrar, quando, ao minuto 83, Mehdi Taremi, de forma artística, com um remate de bicicleta, colocou a bola no fundo das redes.Os gritos de alegria não duraram muito, uma vez que foi assinalado fora de jogo, que impediu aquele que seria um dos melhores golos da prova.Até final, após vários remates que esbarraram sempre na defesa blaugrana, ou mesmo no guarda-redes Ter Stegen, o resultado manteve-se a favor dos visitantes.O Barcelona acabou o encontro com menos um, após expulsão de Gavi, por segundo amarelo, ao minuto 90. Se os dragões viram poucos cartões - apenas Fábio Cardoso foi admoestado - os 'culés' não saíram com a 'ficha limpa'.O árbitro inglês Anthony Taylor deu oito amarelos aos visitantes, um deles a Cancelo e outro ao treinador Xavi Hernández.Com este resultado, após a vitória no primeiro encontro, frente ao Shakhtar, a turma de Conceição está em segundo lugar do grupo H, com os mesmos pontos que os ucranianos. Os dragões jogam novamente a 25 deste mês, com o Royal Antwerp.O Barcelona, em primeiro do grupo com seis pontos, defronta o Shakhtar.