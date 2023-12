FC Porto perde novamente com o Estoril e é eliminado da Taça da Liga

Dois golos ao cair do pano deram a vitória à equipa da casa, que assegura presença na próxima fase da prova.

O Estoril Praia venceu esta quarta-feira o FC Porto por 3-1, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga de futebol, apurando-se para a 'final four' da prova e afastando o detentor do troféu.

Depois de ter vencido na primeira jornada o Leixões, da II Liga, por 2-1, a equipa da 'linha' estava a um triunfo de assegurar pela primeira vez a presença na fase decisiva da prova e começou bem, ao inaugurar o marcador aos 22 minutos, através de Cassiano.

Respondeu o FC Porto ainda na primeira parte, com um golo de Pepê, aos 34 minutos, tendo o triunfo dos 'canarinhos' surgido já numa altura em que o empate parecia ir prevalecer, com Rafik Guitane a fazer o 2-1, aos 90+1, e João Carlos a fechar o marcador, aos 90+6, na conversão de uma grande penalidade.

Golo de Pepê, do FC Porto, ao minuto 34



Golo de Rafik Guitane, do Estoril, ao minuto 90+1

Golo de João Carlos, do Estoril, de grande penalidade, ao minuto 90+6



