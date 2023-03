FC Porto rouba 60 segredos ao Benfica

Tribunal da Relação do Porto revela que azuis-e-brancos apropriaram-se de um número elevado de segredos de negócio dos encarnados.

O FC Porto roubou ao Benfica, segundo um acórdão do Tribunal da Relação do Porto (TRP), cerca de 60 segredos de negócio no chamado caso dos emails - entre abril de 2017 e fevereiro de 2018, a correspondência eletrónica dos encarnados foi divulgada no Porto Canal, o que levou o Benfica a interpor uma ação cível contra o FC Porto e outros responsáveis dos azuis-e-brancos. Segundo o mesmo acórdão, não se apurou qualquer lucro do FC Porto com a apropriação desses segredos de negócio.Saiba mais no site do Correio da Manhã