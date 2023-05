FC Porto vence em Arouca e adia as contas do título do Benfica

Dragões mantêm-se a quatro pontos do Benfica.

O FC Porto venceu esta segunda-feira o Arouca por 1-0 no jogo a contar para a ronda 31 da Liga Bwin.Marcano colocou os dragões em vantagem nos minutos finais da primeira parte garantindo a vitória do clube .FC Porto mantêm-se a quatro pontos do Benfica.