FC Porto vence Estoril em reviravolta épica

O FC Porto venceu este sábado o Estoril por 3-2 no Estádio António Coimbra da Mota após estar a perder por duas bolas a zero.



Exibição categórica dos dragões na segunda parte foi decisiva para a reviravolta no marcador. Luis Díaz esteve envolvido em praticamente todas as jogadas de perigo dos azuis e brancos e foi um dos homens chave.