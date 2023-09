FC Porto vence Gil Vicente com golo nos descontos

Azuis e brancos assumem liderança isolada, à condição, da liga portuguesa.

O FC Porto isolou-se este sábado, provisoriamente, na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 na receção ao Gil Vicente, em jogo da sexta jornada, graças a um golo de Stephen Eustáquio nos descontos.

No Estádio do Dragão, os portistas marcaram logo aos oito minutos, através de Iván Jaime, mas Depú fez o golo do empate aos 37, com Eustáquio a resolver a partida aos 90+1.

O FC Porto isola-se assim no primeiro lugar do campeonato, com 16 pontos, mais três do que Boavista e Sporting, que ainda não jogaram nesta jornada, enquanto a Gil Vicente soma a terceira derrota como visitante e é 10.º, com seis.