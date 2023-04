FC Porto vence na Luz e dificulta festejo do título ao Benfica. Reveja os golos da partida

Dragões garantem vantagem com golos de Uribe e Taremi. Diogo Costa marcou autogolo

O FC Porto impôs esta sexta-feira a segunda derrota ao líder Benfica na I Liga de futebol, a primeira no Estádio da Luz, em Lisboa, ao vencer por 2-1 o clássico da 27.ª jornada, reduzindo a desvantagem para sete pontos.

O colombiano Mateus Uribe, aos 45 minutos, e o iraniano Taremi, aos 54, concretizaram a reviravolta dos campeões nacionais, que somaram o quinto jogo sem derrotas, depois de um golo na própria baliza do guarda-redes Diogo Costa, após cabeceamento de Gonçalo Ramos, aos 10, ter dado vantagem ao Benfica.

Apesar da derrota, a segunda na I Liga, o Benfica, que tinha vencido os últimos 10 jogos e não perdia há 12, segue na liderança, com 71 pontos, mais sete do que o FC Porto, quando faltam sete jornadas para o fim do campeonato.



10' Está inaugurado o marcador com remate de Gonçalo Ramos. A bola vai à trave, bate nas costas de Diogo Costa e entra na baliza portista

Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.

Diogo Costa; Manafá, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Grujic e Galeno; Pepê e Taremi