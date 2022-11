FC Porto vence o Atlético de Madrid e avança para os oitavos de final

Dragões garantiram o primeiro lugar, beneficiando do nulo entre o Bayer Leverkusen e o Club Brugge.

O FC Porto venceu esta terça-feira o Atlético de Madrid por 2-1, na última jornada do grupo B da Liga dos Campeões em futebol, e garantiu o primeiro lugar, beneficiando do nulo entre o Bayer Leverkusen e o Club Brugge.

Apesar de já estar qualificada para os oitavos de final da Liga dos Campeões, a equipa portista, mesmo sem contar com os dois jogadores que comandam a defesa e o meio-campo, Pepe e Matheus Uribe, respetivamente, confirmou ser a equipa mais forte do grupo perante um adversário que o eliminara há quase um ano da 'Champions' no mesmo estádio do Dragão.

O FC Porto 'vingou-se' da derrota de 07 de dezembro de 2021, por 3-1, que relegou então os 'dragões' para a Liga Europa, com uma exibição segura e categórica, que assentou numa abordagem ao jogo muito afirmativa e determinada que deu frutos logo aos cinco minutos, quando Medhi Taremi inaugurou o marcador.

A jogada estudada que precedeu o golo foi concebida no lado direito, com Otávio a solicitar a desmarcação de Evanilson e este, de primeira, sem olhar, fez um remate na diagonal para a solicitação de Taremi, que se limitou a encostar para o fundo das redes, surpreendendo toda a defesa 'colchonera'.

De resto, o segundo golo não tardaria, com Stephen Eustáquio a fazer o 2-0 à passagem do minuto 24, numa jogada em que Galeno se antecipou ao seu adversário direto, foi à linha de fundo cruzar para trás, com o médio canadiano a 'fuzilar' Oblak no coração da área.

O Atlético nunca mostrou ter capacidade para operar a reviravolta, perante um FC Porto com a atitude competitiva que se exigia num jogo de 'Champions', que esteve sempre confortável na partida, mesmo nos períodos de maior pressão do adversário, que chegaria ao golo de honra quase no final da partida através de um autogolo do central espanhol Ivan Marcano, na sequência de um pontapé de canto.

Pela equipa do Atlético de Madrid foi titular o internacional português João Félix, mas nunca foi capaz de incomodar a defesa portista, passando ao lado do jogo, e acabaria por ser substituído aos 61 minutos pelo avançado brasileiro Matheus Cunha.

Na outra partida do grupo B, Bayer Leverkusen e Club Brugge não foram além de um nulo, permitindo que os alemães se qualificassem para a fase de grupos da Liga Europa e os belgas para os 'oitavos' da 'Champions', embora tivessem perdido o primeiro lugar do grupo para o FC Porto.

Em resumo, o FC Porto fez uma campanha magnífica, que culminou pela conquista do primeiro lugar do grupo, com 12 pontos, seguido do Club Brugge, com 11, do Bayer Leverkusen, com cinco, os mesmos do Atlético de Madrid, a única equipa eliminada.

Com efeito, os alemães beneficiaram da vantagem que tiveram no confronto direto com os espanhóis, primeiro critério de desempate, ao venceram em Leverkusen por 2-0 e ao empatarem em Madrid a dois golos.