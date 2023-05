FC Porto vence o Famalicão com quatro golos de Taremi

Dragões evitam a festa do Benfica já esta noite de sábado. Reveja os golos da partida.

O FC Porto adiou este sábado a decisão do título, ao vencer o Famalicão por 4-2, com 'poker' de Taremi, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, após ter assegurado o apuramento para a Liga dos Campeões.

Em Famalicão, os atuais campeões nacionais entraram em campo já apurados para a fase de grupos da 'Champions', após o empate do Sporting de Braga na visita ao Boavista, e ganharam com um 'poker' de Taremi, que, além de marcar aos 10 minutos, fez três golos de grande penalidade (07, 67 e 75) e isolou-se no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato, com 21. Iván Jaime (33) e Colombatto, de penálti (44), fizeram os tentos da equipa da casa.

Os 'azuis e brancos' somam agora 82 pontos, menos um do que o Benfica, que só joga no domingo em Alvalade com o Sporting e que continua a depender apenas de si para sagrar-se campeão, enquanto o Famalicão está há quatro encontros sem vencer e é oitavo, com 43.

Luiz Júnior; Penetra, Riccieli, Otávio e Rúben Lima; Zaydou Youssouf e Colombatto; Dobre, Ivo Rodrigues e Iván Jaime; Pablo

Suplentes: Zlobin, Mihaj, Martin Aguirregabiria, Gustavo Assunção, André Simões, David Tavares, Gustavo Sá, Kadile e Rui Fonte

Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Taremi e Toni Martínez

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Uribe, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco e Evanilson