FC Porto vence o jogo frente ao Gil Vicente com golos de Taremi e Sérgio Oliveira

Dragões igualam o Sporting na I Liga portuguesa de futebol.

O FC Porto venceu esta sexta-feira o jogo frente ao Gil Vicente, em partida da 7.ª jornada da Liga Bwin.



O cube iguala, assim, o campeão Sporting na I Liga portuguesa de futebol, aproximando-se do líder Benfica, ao vencer por 2-1 no estádio do Gil Vicente, em jogo da sétima jornada da prova.

A equipa portuense, ainda sem qualquer derrota no campeonato, foi salva por um golo de Sérgio Oliveira aos 89 minutos, de livre direto, depois de se ter colocado em vantagem aos nove, por intermédio do iraniano Mehdi Taremi, e de ter permitido a igualdade aos anfitriões, obtida aos 24 por Samuel Lino, na recarga a uma grande penalidade que tinha marcado.

O FC Porto igualou o Sporting, pouco tempo depois de os 'leões' terem vencido o Marítimo por 1-0, ambos com 17 pontos, a apenas um de distância do Benfica, que visita no sábado o Vitória de Guimarães (10.º classificado), enquanto o Gil Vicente totaliza oito pontos.







24'- Samuel Lino faz o empate para o Gil Vicente











9' - Taremi inaugura marcador em Barcelos