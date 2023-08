FC Porto vence o Rio Ave com dois golos nos últimos minutos da partida

Galeno e Marcano marcaram os golos dos dragões. Paulinho marcou pelo Rio Ave de penálti.

Dois golos nos descontos permitiram esta segunda-feira ao FC Porto dar a volta ao resultado na visita ao Rio Ave e vencer por 2-1, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Costinha adiantou os vila-condenses, aos 52 minutos, de grande penalidade, mas Galeno, também de castigo máximo, empatou aos 90+1, antes de Iván Marcano operar a reviravolta, aos 90+4, e consumar o triunfo dos portistas, tal como já tinha feito na ronda anterior, diante do Farense.

Com este triunfo, o terceiro pelo mesmo resultado, o FC Porto mantém-se como uma de três equipas apenas com triunfos na I Liga, juntando-se a Vitória de Guimarães e Sporting, todos com nove pontos, enquanto o Rio Ave averbou o segundo desaire e segue com três pontos.