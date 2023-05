FC Porto vence V. Guimarães por 3-0 e termina a época em 2ºlugar

Taremi, Otávio e Evanilson são os autores dos golos dos dragões.





Tomás Händel acertar com a sola da bota em cheio na canela de Uribe. Taremi inaugura o marcador aos oito minutos e aos 11 minutos Pepê marca o segundo dos dragões, que acaba anulado pelo VAR. O clube liderado por Sérgio Conceição aumenta a vantagem para 2-0 aos 32 minutos, com um remate de pé direito de Otávio. Evanilson é o autor do terceiro golo dos dragões aos 39 minutos. 8' Taremi faz o primeiro dos dragões



32' Otávio aumenta a vantagem do FC Porto



Logo aos dois minutos da partida, o Vitória de Guimarães ficou reduzido a 10 jogadores depois de 39' Evanilson marca o terceiro golo da partida no Dragão



O FC Porto ficou em 2ºlugar do campeonato nacional de futebol depois de vencer o Vitória de Guimarães por 3-0. A vitória dos dragões não bastou para conquistar o troféu, uma vez que o Benfica saiu vitorioso na partida frente ao Santa Clara por 3-0. O jogo do clube liderado por Sérgio Conceição decorreu no Estádio do Dragão.