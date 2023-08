Federação Espanhola exige a "demissão imediata" de Luis Rubiales

Descreve o beijo a Jenni Hermoso como “um comportamento inaceitável que prejudicou gravemente a imagem do futebol espanhol”.

Comunicado oficial de la Comisión de Presidentes Territoriales de la RFEF.



Os presidentes territoriais da Federação Espanhola de Futebol exigem a demissão imediata de Luis Rubiales do cargo de presidente da RFEF. "Após os recentes acontecimentos e comportamentos inaceitáveis que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol, os presidentes pedem que Luis Rubiales renuncie imediatamente ao cargo de presidente da RFEF", afirma o comunicado publicado nas suas redes sociais.Os presidentes territoriais afirmam que vão instar "os órgãos correspondentes a procederem a uma profunda e iminente reestruturação organizativa em cargos estratégicos da Federação para dar lugar a uma nova etapa de gestão no futebol espanhol"."O Comité de Presidentes deu o seu apoio unânime a Pedro Rocha para liderar uma nova etapa onde o diálogo e a reconciliação com todas as instituições do futebol é a linha a seguir. Colocamo-nos à disposição do CDS e de todas as instituições envolvidas para continuarmos a construir juntos a candidatura ao Campeonato do Mundo de 2030", concluem.