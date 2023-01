Federação Portuguesa de Futebol muda estatutos para continuar a receber verbas do Estado

Em causa estão cerca de 2,2 milhões de euros, por ano, que a federação recebe do Estado.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi obrigada a mudar algumas normas dos seus Estatutos para se poder candidatar à renovação do Estatuto de Utilidade Pública, por exigência do Instituto do Desporto e Juventude, e assim continuar a receber verbas do Estado. Em causa, apurou o Correio da Manhã, estão cerca de 2,2 milhões de euros por ano.



As alterações foram aprovadas na assembleia geral extraordinária realizada na semana passada. A partir de agora, ficou estabelecido que a cessação de mandato do presidente e a perda de quórum da direção determinam a realização de eleições intercalares para todos os órgãos sociais. A anterior norma estabelecia que “quer a cessação de mandato do presidente quer a perda de quórum da direção” determinavam a realização de eleições intercalares para ambos os órgãos sociais.

Saiba mais em Correio da Manhã.