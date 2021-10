"Feito desportivo extraordinário". Marcelo e Costa felicitam Portugal campeão do mundo de futsal

A comitiva portuguesa que participou no campeonato vai ser recebida no Palácio de Belém amanhã, pelas 15h00.

O Presidente da República felicitou este domingo a Seleção Nacional de Futsal, que se sagrou campeã do mundo no campeonato mundial. O atual campeão da Europa tornou-se assim também o novo campeão do mundo.

Também o primeiro-ministro reagiu à vitória da equipa portuguesa. "Parabéns à Seleção Portuguesa de Futsal, ao sagrar-se campeã do mundo da modalidade, num jogo de muitas emoções. Felicito a equipa técnica liderada por Jorge Braz, os jogadores e a FPF, por mais um grande feito para o desporto nacional", escreve António Costa numa publicação no Twiiter.O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, felicitou os "incríveis heróis" da seleção pela conquista do inédito título mundial, alcançado na Lituânia.

"Quero deixar as minhas felicitações, em nome de toda a Liga Portugal, a estes incríveis heróis e a toda a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, que fez história hoje na Lituânia", elogiou o dirigente.

"Depois do campeonato da Europa, o campeonato do mundo. O país enche-se de orgulho com esta inédita e incrível conquista do talento português no futsal", completou Pedro Proença.



O presidente da Assembleia da República enalteceu a excelência da equipa."Felicito a Seleção Nacional de Futsal que hoje se sagrou, pela primeira vez, campeã do mundo no Campeonato Mundial de Futsal", pode ler-se numa mensagem de Ferro Rodrigues a que a agência Lusa teve acesso.



"A seleção nacional junta, assim, o título de Campeão Mundial ao de Campeão Europa, título alcançado em 2018, confirmado a excelência dos nossos atletas, bem como do trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, os seus dirigentes e equipa técnica, na consagração do desporto nacional e das cores de Portugal", diz Eduardo Ferro Rodrigues.

Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.