Ferido com queimaduras graves em incêndio numa habitação em Paredes

Uma pessoa ficou ferida com queimaduras graves, num incêndio numa casa, na rua do Calvário, em Gandra, Paredes, este sábado de manhã.O alerta foi dado às 10h49, para um fogo num quarto. O incêndio foi rapidamente extinto pelos Bombeiros de Baltar que estiveram no local com 13 operacionais e cinco viaturas.Ao local foi também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa. As causas do fogo são desconhecidas.