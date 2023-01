Ferido grave em abalroamento entre comboio e carro em Valença

Vítima é o único ocupante do automóvel, um homem com 58 anos.

Um ferido grave é o resultado de uma colisão violenta entre um comboio e um carro, na tarde deste domingo, em São Pedro da Torre, Valença.



No local está um helicóptero, sendo que as autoridades vão avaliar se a vítima será levada para um hospital através do meio aéreo ou numa ambulância.

No local estão elementos dos bombeiros de Valença e de Cerveira, assim como o INEM, a GNR e um helicóptero, num total de 13 viaturas e 38 elementos.

O comboio que abalroou o carro fazia a ligação Porto-Valença.