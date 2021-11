Ferido grave na Trofa em colisão entre carros

Vítima ficou encarcerada. Alerta foi dado às 8h03.

Uma colisão entre carros na A3, ao quilómetro 15, na zona da Trofa, provocou um ferido grave.



O alerta foi dado às 8h03 e os Bombeiros de Ermesinde, com o apoio dos Bombeiros de Santo Tirso, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de São João e do INEM, foram encaminhados para o local.





A vítima, uma mulher, ficou presa no interior do veículo e necessitou de manobras de desencarceramento. Sofreu ferimentos considerados graves e foi transportada para o Hospital de São João.

A auto-estrada não esteve cortada ao trânsito.

No local estiveram 41 operacionais e 7 meios terrestres.