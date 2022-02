Fernanda Tadeu: A mulher por detrás da maioria absoluta de António Costa

Antiga professora tem sido um apoio fundamental na estabilidade do primeiro-ministro. Um amor que começou nos anos 80.

Casada com António Costa desde 1987, Fernanda Tadeu, de 62 anos, tem-se mostrado incansável ao seu lado, especialmente na última campanha eleitoral das legislativas, que culminou numa noite histórica, com o Partido Socialista a conseguir a maioria absoluta. No discurso de vitória, o primeiro-ministro agradeceu-lhe o apoio e descreveu-a como "uma simpatizante muito especial, tão simpatizante que até parecia militante". A verdade é que a antiga educadora de infância vestiu a camisola e deu a mão ao companheiro em todos os passos - esteve presente em muitos dos eventos da campanha socialista. Costa reconheceu a sua importância e admitiu: "É o meu equilíbrio."

