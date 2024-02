Quem são e porque foram detidos: Tudo o que se sabe sobre a megaoperação aos 'Super Dragões'

Detidos vão ser ouvidos esta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

na Assembleia Geral do FC Porto do passado dia 13 de Novembro de 2023.

Sabe o CM que vão ser imputados os crimes de branqueamento de capitais e de fraude fiscal a Fernando Madureira. Assim sendo, o Ministério Público poderá avançar com um pedido de prisão preventiva para Fernando e Sandra Madureira.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) efetuou esta quarta-feira uma megaoperação na área do Grande Porto que visou elementos dos 'Super Dragões'. Foram detidos Fernando Madureira, o chefe da claque, a mulher,Vítor Catão, um ex-diretor desportivo, Fernando Saúl e Tiago Aguiar, dois funcionários do FC Porto, e ainda outros sete elementos com ligações à claque.Os detidos serão ouvidos para primeiro interrogatório esta quinta-feira, às 14h00, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.Também recaem suspeitas sob Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto, que entretanto já reagiu dizendo que "é falso que tenha instruído seja quem for (...)A polícia confiscou diversas armas durante a "Operação Pretoriano" e apreendeu um cofre com milhares de euros da casa de Fernando Madureira. Também confiscou mais de uma centena de ingressos para eventos desportivos, artefactos pirotécnicos e vários estupefacientes como cocaína e haxixe.Em comunicado, a Procuradoria-geral distrital do Porto explica que foram realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias a vários elementos da claque do FC Porto. A investigação começou no ano passado, na sequência das agressões na Assembleia Geral (AG) do FC Porto, a 13 de novembro e das ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas. O Ministério Público abriu um inquérito sobre o caso que decorre no DIAP do Porto.A PSP refere que operação tem objetivo de "devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão".Fernando Madureira, também conhecido por 'Macaco', foi notificado para comparecer em tribunal para prestar declarações, mas não compareceu, motivo que levou à sua detenção. São imputados ao chefe da claque os crimes de coação agravada, ameaça agravada, instigação pública, atentado à liberdade de imprensa e arremesso de objetos. Estes crimes podem ser punidos com pena de prisão até cinco anos.sabe que Sandra Madureira, a mulher do cabecilha dos 'Super Dragões', também foi detida. A mulher de Madureira foi levada para a sede da PSP depois dos agentes da polícia terminarem as buscas.

Os detidos da Operação Pretoriano



Além de Fernando e Sandra Madureira, também José Pinheiro, antigo diretor de segurança do Sp. Braga, e dois funcionários do FC Porto também estão entre os detidos.



O Record avança que entre os detidos está Hugo Carneiro, elemento dos 'Super Dragões' com a alcunha de 'Polaco'; Carlos Nunes, também da dita claque e conhecido como 'Jamaica'; Vítor Oliveira, também conhecido como 'Aleixo'; Vítor Bruno Oliveira, filho do suspeito anterior e que nas imagens da AG de dia 13 surge a pontapear um outro sócio; Tozé Sá, que noutras imagens do evento empurra o sócio Henrique Ramos, conhecido como 'Tagarela'; Hugo Loureiro e José Pereira.



Carros de luxo apreendidos



Fonte policial disse ao CM que no decorrer das diligências, três carros topo de gama de Madureira, bem como material informático e peças de vestuário foram apreendidos.



Elementos de claque indiciados de vários crimes



Os elementos dos 'Super Dragões' estão indiciados de crimes de ofensas corporais, danos, coação e ameaça e são ainda acusados de intimidação a jornalistas.



Ao que o CM apurou, as autoridades previam que os elementos da claque tivessem planos para novos ataques durante o período de campanha à presidência, tendo por isso preparado uma operação para evitar novas situações de violência.



Desacatos na Assembleia Geral



Recorde-se que a 13 de novembro de 2023, sócios do FC Porto iniciaram desacatos em plena Assembleia Geral do clube. Vários vídeos foram divulgados nas redes sociais que captam os momentos dos distúrbios.



Um adepto chegou mesmo a ser agredido após fazer um discurso de cinco minutos em que criticava as casas do clube e algumas alterações propostas aos estatutos. A intervenção não agradou a alguns dos presentes, que começaram desacatos no recinto.



A situação gerou polémica e fez com que Pinto da Costa, presidente dos dragões, fosse alvo de diversas críticas.



Chegou a ser criada uma petição para destituir Fernando Madureira do cargo de chefe dos 'Super Dragões', que acabou cancelada. Até ser retirada contava com mais de 12 mil assinaturas.



Ameaças a Villas-Boas



Desde que admitiu que se candidataria a presidente do FC Porto, André Villas-Boas tem sido alvo de inúmeras ameaças por parte de elementos da claque dos 'Super Dragões'.



O ex-treinador do FC Porto chegou a ver a casa vandalizada e a ver o segurança privado a ser agredido com violência.