Fernando Madureira não pode entrar em recintos desportivos durante cinco meses

Tribunal da Relação indeferiu o recurso apresentado pelo líder da claque dos SuperDragões.

O Tribunal da Relação indeferiu o recurso apresentado por Fernando Madureira sobre uma decisão da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), de setembro de 2021, que havia condenado o líder dos Super Dragões, claque afeta ao FC Porto, a uma proibição de entrada em recinto desportivo por 5 meses e a uma multa de 2.600 euros. O efetivo cumprimento da condenação tinha sido suspenso com a entrega do recurso, isto já depois de um outro recurso ter sido julgado como improcedente pelo Juízo Local de Pequena Criminalidade do Porto.